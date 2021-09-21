Определён расклад сил в новом созыве Псковского областного Собрания

Стал известен окончательный расклад сил в новом созыве Псковского областного Собрания. Об этом сообщает "АиФ-Псков".

«Единая Россия» получит 6 мандатов по партийным спискам . В результате в новом созыве регионального парламента будут 19 депутатов с учетом победы ее кандидатов в 13 одномандатных округах. КПРФ получили 3 мандата. По одному у «Новых людей», «Справедливой России», «Яблока» и ЛДПР.

«Единая Россия» набрала 39,38% голосов на выборах в Псковское областное Собрание по партийным спискам , КПРФ — 20,85%, «Справедливая Россия» - 9,14%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» - 6,23%, «Яблоко» - 6,22%.