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Политика / Выборы

Определён расклад сил в новом созыве Псковского областного Собрания

21 сентября 2021 года, 12:53

Стал известен окончательный расклад сил в новом созыве Псковского областного Собрания. Об этом сообщает "АиФ-Псков".

Определён расклад сил в новом созыве Псковского областного Собрания

Фото: Андрей Степанов

«Единая Россия» получит 6 мандатов по партийным спискам . В результате в новом созыве регионального парламента будут 19 депутатов с учетом победы ее кандидатов в 13 одномандатных округах. КПРФ получили 3 мандата. По одному у «Новых людей», «Справедливой России», «Яблока» и ЛДПР.

«Единая Россия» набрала 39,38% голосов на выборах в Псковское областное Собрание по партийным спискам , КПРФ — 20,85%, «Справедливая Россия» - 9,14%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» - 6,23%, «Яблоко» - 6,22%.

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