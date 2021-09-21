Почти на 50% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

На 46% выполнен план по вакцинации от COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«У нас всех впереди ещё много работы, чтобы защитить регион от коронавируса – записывайтесь на прививку», – призвал он.

За прошедшие сутки, 20 сентября, первый компонент вакцины от коронавируса получили 286 псковичей, второй — 1 тыс. 202.

Всего первым компонентом провакцинировались 181 тыс. 590 жителей региона, а двумя – 168 тыс. 445.

Ревакцинацию прошли 2 тыс. 902 человека, в том числе 91 – за минувшие сутки.

На данный момент использованы 76,7% поступившей вакцины.