130 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области

130 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы за последние сутки в Псковской области. Об этом Михаил Ведерников сообщает в своем профиле в Instagram.

В Пскове 30 человек (всего 1 тыс. 726) заболели коронавирусом за последние сутки, в Великих Луках – 31 (всего 8 тыс. 026).

12 новых случаев зафиксировано в Псковском районе (всего 4 тыс. 010), девять – в Себежском (всего 836), восемь – в Дедовичском (всего 1 тыс. 169). Семь человек заразились в Островском районе (всего 2 тыс. 258).

По шесть заболевших зафиксировано в Великолукском (всего 1 тыс. 216) и Стругокрасненском (всего 643) районах. Пять человек заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 319) районе. Три – в Печорском (всего 894). По два новых случая зафиксированы в Невельском (всего 1 тыс. 909), Новоржевском (всего 691), Пушкиногорском (всего 581) и Палкинском (всего 512) районах. По одному заболевшему за последние сутки насчитывается в Плюсском (всего 869), Пыталовском (всего 564), Бежаницком (всего 522), Красногородском (всего 442) и Куньинским (всего 457) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 49 тыс. 065 человек, из которых 130 за последние 24 часа, выздоровели – 42 тыс. 250, из которых 13 за минувшие сутки. Умерли – 744. Всего проведено 527 тыс. 516 исследований на COVID-19. 1 тыс. 141 – за недавний промежуток времени.