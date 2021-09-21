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Происшествия / ДТП

ДТП с летальным исходом произошло в Псковском районе

21 сентября 2021 года, 10:49

21 сентября в деревне Малая Гоголёвка Псковского района в результате ДТП погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщает Псковское агентства информации.

ДТП с летальным исходом произошло в Псковском районе
Фото с сайта ПАИ

Не справившийся с управлением«Мерседес» протаранил мачту освещения и вылетел в кювет. В салоне находились 5 человек, один из них погиб, трое пострадали.

Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям аварийно-спасательной службы.

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