ДТП с летальным исходом произошло в Псковском районе

21 сентября в деревне Малая Гоголёвка Псковского района в результате ДТП погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщает Псковское агентства информации.

Не справившийся с управлением«Мерседес» протаранил мачту освещения и вылетел в кювет. В салоне находились 5 человек, один из них погиб, трое пострадали.

Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям аварийно-спасательной службы.