Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Число парламентских партий в России увеличилось до пятнадцати

21 сентября 2021 года, 10:05

 Число партий, которые провели своих представителей в региональные парламенты на выборах в сентябре 2021 года, увеличилось до пятнадцати.

Феноменом этих выборов стали «Новые люди», которые не только преодолели 5-процентный барьер в Госдуму, но и провели своих представителей в законодательные собрания в 20 субъектах Федерации, включая в Псковскую область.

Эксперты считают расширение партийного представительства в законодательных органах власти отражением запроса общества на обновление политической системы. Кроме того, «Новые люди» стали примером того, как новая политическая сила может легально и легитимно стать участником политического процесса и войти в парламент страны.

Наблюдатели также обращают внимание на коренные отличия парламентских выборов образца 2021 года от выборов 2016 года: количество наблюдателей увеличилось вдвое до 500 тысяч, в каждом регионе появились независимые общественные наблюдательные центры, онлайн-видеонаблюдение на участках стало яркой демонстрацией открытости избирательной системы России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили за неделю сотрудники Росгвардии
«Справедливая Россия» до конца недели определится с новым депутатом Псковской гордумы
В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи
Четыре партии определились с депутатами Псковского облсобрания нового созыва
Определён расклад сил в новом созыве Псковского областного Собрания
Почти на 50% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
130 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области
ДТП с летальным исходом произошло в Псковском районе
75 деревьев и кустарников высадили в Мирожском парке в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы-2021
Трехдневное голосование проходит в России 17-19 сентября 2021 года.
Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
20 сентября 18:31

Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках
Не районный масштаб

Политика / Выборы
17 сентября 18:11

Не районный масштаб

Как трехдневное голосование стартовало в муниципалитетах Псковской области?