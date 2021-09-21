Число парламентских партий в России увеличилось до пятнадцати

Число партий, которые провели своих представителей в региональные парламенты на выборах в сентябре 2021 года, увеличилось до пятнадцати.

Феноменом этих выборов стали «Новые люди», которые не только преодолели 5-процентный барьер в Госдуму, но и провели своих представителей в законодательные собрания в 20 субъектах Федерации, включая в Псковскую область.

Эксперты считают расширение партийного представительства в законодательных органах власти отражением запроса общества на обновление политической системы. Кроме того, «Новые люди» стали примером того, как новая политическая сила может легально и легитимно стать участником политического процесса и войти в парламент страны.

Наблюдатели также обращают внимание на коренные отличия парламентских выборов образца 2021 года от выборов 2016 года: количество наблюдателей увеличилось вдвое до 500 тысяч, в каждом регионе появились независимые общественные наблюдательные центры, онлайн-видеонаблюдение на участках стало яркой демонстрацией открытости избирательной системы России.