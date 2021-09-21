75 деревьев и кустарников высадили в Мирожском парке в Пскове

20 сентября прошла высадка растений в парке между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем, в результате которой были высажены 75 растений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта ER «Улучшение биологического разнообразия и увеличения осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

В посадке принимали участие студенты естественно-географического факультета, школьники, жители города, сотрудники Администрации города и представители региональных властей, а также первый заместитель главы администрации Пскова Борис Елкин. Всего было посажено 75 растений: саженцы барбариса, сирени, калины и шаровидной ивы.

Борис Елкин подчеркнул, что такие акции очень важны для города в связи с необходимостью компенсировать вырубки аварийных растений, происходящих на территории города по объективным причинам.

«Мы будем стараться продолжать проводить такие акции, чтобы наш город становился более зеленым, экологичным и чистым» – добавил Борис Елкин.

В рамках проекта в парке установлены диспенсеры для дог-пакетов.

Напомнить людям о важности бережного отношения к окружающей среде – главная задача акции.