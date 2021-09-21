До +9 градусов и дожди ожидаются в Псковской области

21 сентября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4…+9 градусов, ночью – +1...+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Днем на юго-востоке области прогнозируются умеренные осадки. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове временами небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +6…+8 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

В Великих Луках днем ожидается умеренный дождь и температура +6...+8. Ночью прогнозируются небольшие осадки, а столбики термометров опустятся до +2...+4 градусов.