ПАИ в два раза обогнало ближайшего конкурента среди псковских СМИ по цитируемости

С 13 по 20 сентября Псковское агентство информации стало самым цитируемым местным СМИ сразу в нескольких категориях, о чем свидетельствуют показания сервиса «Медиалогия». Лидирующие позиции ПАИ заняло Северо-западном федеральном округе и Центрально федеральном округе среди своих конкурентов – ГТРК «Псков», портала luki.ru, Псковской правды, Псковской ленты новостей,и радиостанции «Эхо Москвы - Псков» с показателем в 1 тыс. 292 цитаты.



Псковское агентство информации цитировали в таких рубриках, как здоровье и медицина, власть, выборы, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, культура и искусство, наука и образование.



К цитированию ПАИ прибегали такие федеральные СМИ, как «Русская народная линия», «Известия», News-Life, Russia24.pro, «Агентство бизнес новостей» и другие. Псковское агентство информации заняло первое место и в рейтинге местных СМИ по количеству цитат с большим отрывом. При показателе в 1 тыс. 292 цитаты у информагенства, его ближайшие конкуренты имеют показатель 552.