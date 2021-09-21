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ПАИ в два раза обогнало ближайшего конкурента среди псковских СМИ по цитируемости

21 сентября 2021 года, 09:10

С 13 по 20 сентября Псковское агентство информации стало самым цитируемым местным СМИ сразу в нескольких категориях, о чем свидетельствуют показания сервиса «Медиалогия».

Лидирующие позиции ПАИ заняло Северо-западном федеральном округе и Центрально федеральном округе среди своих конкурентов – ГТРК «Псков», портала luki.ru, Псковской правды, Псковской ленты новостей,и радиостанции «Эхо Москвы - Псков» с показателем в 1 тыс. 292 цитаты.

ПАИ в два раза обогнало ближайшего конкурента среди псковских СМИ по цитируемости
ПАИ обозначено красным цветом

Псковское агентство информации цитировали в таких рубриках, как здоровье и медицина, власть, выборы, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, культура и искусство, наука и образование.

ПАИ в два раза обогнало ближайшего конкурента среди псковских СМИ по цитируемости
ПАИ обозначено красным цветом

К цитированию ПАИ прибегали такие федеральные СМИ, как «Русская народная линия», «Известия», News-Life, Russia24.pro, «Агентство бизнес новостей» и другие.

Псковское агентство информации заняло первое место и в рейтинге местных СМИ по количеству цитат с большим отрывом. При показателе в 1 тыс. 292 цитаты у информагенства, его ближайшие конкуренты имеют показатель 552.

ПАИ в два раза обогнало ближайшего конкурента среди псковских СМИ по цитируемости
ПАИ обозначено красным цветом

«Медиалогия» на сегодняшний день – лидер в мониторинге и анализе соцмедиа и СМИ. В оценке уровня внимания традиционных медиа и пользователей социальных сетей к компаниям помогают показатели СМ Индекс и МедиаИндекс, разработанные компанией Медиалогия для анализа эффективности SMM и PR.

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