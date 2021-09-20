До 1 градуса тепла опустится температура в Псковской области ночью 21 сентября

В Псковской области в ночь на 21 сентября температура воздуха опустится до +1 градуса, сообщает региональный ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского гидрометцентра – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 сентября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дождь.

Воздух в дневное время прогреется до +6...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.