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Общество

До 1 градуса тепла опустится температура в Псковской области ночью 21 сентября

20 сентября 2021 года, 19:51

В Псковской области в ночь на 21 сентября температура воздуха опустится до +1 градуса, сообщает региональный ГУ МЧС России.

До 1 градуса тепла опустится температура в Псковской области ночью 21 сентября

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозу Псковского гидрометцентра – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 сентября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дождь.

Воздух в дневное время прогреется до +6...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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