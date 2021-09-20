«Серебро» завоевала команда Изборского лицея на «Президентских состязаниях»

Команда Изборского лицея (Печорский район) заняла второе место на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лицеисты успешно представили Псковскую область на финальном этапе соревнований. Учащаяся Изборского лицея Мария Навазова в личном зачете заняла четвертое место среди сельских команд по спортивному многоборью. В данном виде состязаний принимали участие 220 девушек.

Второе место команда Изборского лицея заняла в групповом теоретическом конкурсе. В нем школьники демонстрировали свои знания в достижениях советских и российских спортсменов, об олимпийском движении, а также о важности занятий физическим спортом.

В рамках «Президентских состязаниях» лицеисты из Изборска соревновались в четырех основных дисциплинах: эстафетный бег, теоретический конкурс, творческий конкурс на тему «Спорт – это космос человеческих возможностей!», а также спортивное многоборье (бег на 60 м и 1 км, подтягивания на высокой перекладине, подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения сидя).

Среди сельских класс-команд Псковскую область на «Президентских состязаниях» представляют ученики Изборского лицея, среди городских класс-команд – ученики Невельской средней общеобразовательной школы № 1 имени К. С. Заслонова.

Финал Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» проходит в Краснодарском крае на базе всероссийского детского центра «Орленок». В нём принимают участие более одной тысячи школьных команд седьмых классов из 81 субъекта РФ. Параллельно на базе всероссийского детского центра «Смена» проходят Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», в которых Псковскую область представляют ученики Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина.