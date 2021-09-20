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Происшествия / Преступление

Почти пять миллионов рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области

20 сентября 2021 года, 18:30

Неизвестные мошенники похитили у жителей Пскова и Великих Лук почти пять миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Почти пять миллионов рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Согласной одной из версий следствия, 17 сентября незнакомцы позвонили пожилому великолучанину, представившись стражами порядка и сотрудниками банка. Они сообщили пенсионеру, что, якобы, на него некие мошенники собираются незаконно оформить кредит. И для того чтобы обезопасить себя, они предложили великолучанину перевести все свои денежные средства на «безопасный счет».

Пенсионер поддался на уговоры и перевел злоумышленникам более двух миллионов рублей. Когда же великолучанин понял, что это были мошенники – обратился в полицию. По данному случаю возбуждено уголовное дело. Как позже пояснил сам житель Великих Лук, он был проинформирован о данном виде мошенничества, однако не смог противостоять психологическому натиску злоумышленников. 

Также после общения с «банковскими служащими» 45-летняя псковичка лишилась двух миллионов 320 тыс. рублей. 60-летний пскович после аналогичной ситуации 18 сентября не досчитался свыше 400 тыс. рублей. На данный момент по всем ситуациям сотрудниками правоохранительных органов возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.



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