Оксана Федорова вместе с группой просветительского проекта о музыке посетит Псков в октябре

«Проект “Моя Россия: музыкальное путешествие” позволит привлечь внимание широкой общественности не только в России, но и за рубежом, к отечественному классическому наследию, раскроет красоту и многообразие музыкальной истории нашей Родины – от небольших городов до культурных столиц», – отметила основатель фонда, телеведущая и певица Оксана Федорова.

Как сообщили в издании, данный проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России». Он направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения.

По её словам, проект будет способствовать не только развитию внутреннего и культурного туризма, но в перспективе может стать той основой, которая позволит разработать новые и оригинальные туристические маршруты по местам музыкальной истории России.

«Музыкальное путешествие» с Оксаной Федоровой начнется с города Тверь. В нём концерты и съемки программы запланированы на 24-26 сентября. В Псков и Курск команда просветительского проекта приедет в октябре. В ноябре и декабря в Москве состоится цикл мероприятий с концертами и презентацией телепрограмм.

В рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в каждом из этих городов будет проведена съемка телепрограммы о музыкальной истории русских городов, а также реализована творческая встреча с псковичкой Оксаной Федоровой. Кроме того, в Пскове, Твери, Курсе и Москве пройдут концерты с участием юных талантов региона. Трансляция телепрограмм запланировала на сайте проекта, на федеральных и региональных телеканалах, а также в социальных сетях.

На данный момент любой желающий может пройти онлайн-викторину на знание музыкальной истории четырех городов культурно-просветительского проекта на его официальном сайте. Ответив правильно на 20 вопросов, участники викторины получат Сертификат участника.

Итогом пилотной части проекта в 2021 году станут практические рекомендации по интеграции материалов проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в уроки краеведения и музыки в качестве дополнительного мультимедийного контакта. Также они будут использоваться в составлении маршрутов для школьных квестов и экскурсий по изучению музыкальной истории разных городов России.