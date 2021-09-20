Оксана Федорова вместе с группой просветительского проекта о музыке посетит Псков в октябре

Группа культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», запущенного благотворительным фондом Оксаны Федоровой, посетит Псков в октябре. Об этом сообщает критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь».
Как сообщили в издании, данный проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России». Он направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения.
«Проект “Моя Россия: музыкальное путешествие” позволит привлечь внимание широкой общественности не только в России, но и за рубежом, к отечественному классическому наследию, раскроет красоту и многообразие музыкальной истории нашей Родины – от небольших городов до культурных столиц», – отметила основатель фонда, телеведущая и певица Оксана Федорова.
По её словам, проект будет способствовать не только развитию внутреннего и культурного туризма, но в перспективе может стать той основой, которая позволит разработать новые и оригинальные туристические маршруты по местам музыкальной истории России.
«Музыкальное путешествие» с Оксаной Федоровой начнется с города Тверь. В нём концерты и съемки программы запланированы на 24-26 сентября. В Псков и Курск команда просветительского проекта приедет в октябре. В ноябре и декабря в Москве состоится цикл мероприятий с концертами и презентацией телепрограмм.
В рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в каждом из этих городов будет проведена съемка телепрограммы о музыкальной истории русских городов, а также реализована творческая встреча с псковичкой Оксаной Федоровой. Кроме того, в Пскове, Твери, Курсе и Москве пройдут концерты с участием юных талантов региона. Трансляция телепрограмм запланировала на сайте проекта, на федеральных и региональных телеканалах, а также в социальных сетях.
На данный момент любой желающий может пройти онлайн-викторину на знание музыкальной истории четырех городов культурно-просветительского проекта на его официальном сайте. Ответив правильно на 20 вопросов, участники викторины получат Сертификат участника.
Итогом пилотной части проекта в 2021 году станут практические рекомендации по интеграции материалов проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в уроки краеведения и музыки в качестве дополнительного мультимедийного контакта. Также они будут использоваться в составлении маршрутов для школьных квестов и экскурсий по изучению музыкальной истории разных городов России.