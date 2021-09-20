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Транспорт / Инфраструктура

500 млн рублей получила Псковская область на ремонт дорог

20 сентября 2021 года, 16:43

Псковская область получила дополнительные 500 млн рублей, которые помогут привести около 30 км дороги к нормативу. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Денежные средства Псковской области и другим 83 регионам были выделены из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Росавтодор уже заключил с регионами соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов.

500 млн рублей получила Псковская область на ремонт дорог

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

По Распоряжению Правительства РФ от 30 июля № 1769-р Псковской области было выделено 500 млн рублей. Данные средства будут направлены на ремонт участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе и дорогу Шимск – Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе.

«Это важные для региона объекты, так как они обеспечивают подъезд к границам с Новгородской и Ленинградской областями», – отметили в региональном комитете.

Кроме того, дополнительное финансирование позволит осуществить досрочное завершение ремонтных работ на улице Коммунальной в Пскове. В комитете подчеркнули, что она имеет высокую социальную значимость, так как здесь располагаются образовательные и медицинские учреждения города.

«Дополнительная федеральная поддержка направлена на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все 3 объекта включены в нацпроект. Это позволит увеличить протяженность региональных и муниципальных дорог, соответствующих нормативам, а высвободившиеся средства использовать на приведение в порядок других не менее важных объектов», – подчеркнул и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

На данный момент на территории региона ремонтные работы ведутся на двух участках, ввод в эксплуатацию которых запланирован на этот год.

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