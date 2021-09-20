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Политика / Выборы

⁣Предварительные результаты выборов подвели в Псковской области

20 сентября 2021 года, 15:21

Избирательная комиссия Псковской области подвела предварительные итоги по проведенным избирательным кампаниям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

⁣Предварительные результаты выборов подвели в Псковской области

Более 226 тыс. избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатному избирательному округу № 148. Явка составила порядка 44%. Кандидат Александр Козловский получил более 38% голосов.

На выборах депутатов Государственной Думы по единому избирательному округу приняли участие больше 230 тыс. избирателей, что составило порядка 44,5% от общего числа.

По предварительным данным лидирует партия «Единая Россия», получившая порядка 40% голосов. За КПРФ отдали голоса более 21,6% избирателей, за «Справедливую Россию — За правду» – более 9%, ЛДПР получили порядка 8,6% голосов, «Новые Люди» – более 6,2%.

Остальные партии на настоящий момент не проходят барьер в 5%.

На выборах в депутаты Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу приняли участие свыше 223 тыс. человек (43,5%).

«Единая Россия» получила более 39,3% голосов от жителей Псковщины.

Примерно 20,8% голосов набрала партия «КПРФ», порядка 9,1% – «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР – 8,9%, «Новые Люди» и «Яблоко» от жителей региона получили около 6,2% голосов.

Отметим, в течение всех трёх дней голосования, 17, 18 и 19 сентября, на территории Псковской области работали более 600 избирательных участков. Свыше 1,6 тыс. наблюдателей от общественных и политических объединений, а также международные эксперты следили за соблюдением регламентов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после закрытия избирательных участков посетил информационный центр регионального Избиркома, где отметил, что выборы на территории области прошли без существенных нарушений. Кроме того, глава региона принял участие в марафоне «Ночь выборов – 2021», где оценил избирательную кампанию как конкурентную и сложную, которая, по его словам, прошла чисто и легитимно.

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