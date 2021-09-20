Подачу низкопольного автобуса на пригородный маршрут могут заказать маломобильные псковичи

В Псковской области маломобильные граждане могут заказать подачу низкопольного автобуса на пригородные рейсы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Для этого маломобильному гражданину необходимо подать заявку в отдел эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» не позднее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты поездки. Заявки принимаются по телефону +7 (8112) 690-653 или по электронной почте pskbus-info@yandex.ru.

Отдел эксплуатации, в свою очередь, установит возможность подачи транспортного средства с откидным пандусом на пригородный рейс и уведомит об этом заявителя до 17:00 дня подачи заявки. Далее представители отдела занесут в специальный журнал нарядов соответствующую отметку для диспетчера по организации движения загородной колонны.