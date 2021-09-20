Итоги выборов в Псковской области подвел главный редактор ПАИ

Главный редактор Псковского агентства информации Александр Машкарин подвел итоги выборов в Государственную думу и региональный парламент, прошедших с 17 по 19 сентября в Псковской области, в статье «Ожидания и сенсации прошедшей кампании» .

По словам Александра Машкарина, в этом году явка была 44%, что несколько выше, чем в избирательную кампанию 2016.

«Можно говорить о том, что трехдневное голосование явно сработало на рост явки», - отмечает он.

Главный редактор ПАИ подчеркнул, что «Единая Россия» одержала убедительную победу, тем самым подтвердив, что остается в Псковской области главной политической силой.

Впервые в Псковском областном Собрании будут представлены шесть партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Новые люди», КПРФ, и «Справедливая Россия – За правду».

Александр Машкарин отмечает, что «КПРФ своих позиций не растеряло», однако сотрудничество с «Яблоком» не принесло партии никаких дивидендов. Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг «никуда с политической арены не исчезает, но заметно мельчает».

«И вот вопрос: останется ли он с «Яблоком» или покинет этот тонущий корабль», – рассуждает автор.