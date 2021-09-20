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Общество / Здоровье

5 человек скончались от коронавируса за последние сутки в Псковской области

20 сентября 2021 года, 12:39

5 смертей от коронавируса и 127 новых случаев заражения данным заболеванием зафиксировано за последние сутки в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

5 человек скончались от коронавируса за последние сутки в Псковской области

Дарья Хваткова

В Пскове 35 человек (всего 16 тыс. 996) заболели коронавирусом за последние сутки, в Великих Луках – 30 (всего 7 тыс. 995).

12 новых случаев зафиксировано в Псковском районе (всего 3 тыс. 998), девять – в Великолукском (всего 1 тыс. 210), восемь – в Дедовичском (всего 1 тыс. 161).

По пять человек заразились в Островском (всего 2 тыс. 251) и Себежском районах (всего 827). В Новосокольническом районе четыре новых случая (всего 1 тыс. 312). По три человека заболели коронавирусом в Опочецком (всего 1 тыс. 314) и Печорском (всего 891) районах.

По два новых случая зафиксированы в Невельском (всего 1 тыс. 907), Стругокрасненском (всего 637), Палкинском (всего 510) и Плюсском (всего 868) районах.

По одному заболевшему за последние сутки насчитывается в Бежаницком (всего 521), Красногородском (всего 441), Новоржевском (всего 689), Порховском (всего 1 тыс. 472) и Пушкиногорском (всего 579) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 48 тыс. 935 человек, выздоровели – 42 тыс. 237. Умерли – 744, из которых 5 – за прошедшие сутки. Всего проведено 526 тыс. 375 исследований на COVID-19. 721 – за минувшие 24 часа.

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