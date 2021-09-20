Проезд частично перекроют на перекрёстке улицы Ленина и площади Ленина в Пскове

В связи с проведением археологических раскопок частично перекроют проезд на перекрестке улицы Ленина и площади Ленина с 12:00 20 сентября до 00:00 20 октября 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

