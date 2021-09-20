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Транспорт / Инфраструктура

Проезд частично перекроют на перекрёстке улицы Ленина и площади Ленина в Пскове

20 сентября 2021 года, 11:07

В связи с проведением археологических раскопок частично перекроют проезд на перекрестке улицы Ленина и площади Ленина с 12:00 20 сентября до 00:00 20 октября 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Проезд частично перекроют на перекрёстке улицы Ленина и площади Ленина в Пскове
Схема организации движения автотранспорта

При движении администрация просит обращать особое внимание на схему организации движения транспорта и выполнять требования дорожных знаков.

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