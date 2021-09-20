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Происшествия / Преступление

Пять человек погибло в результате стрельбы в Пермском университете

20 сентября 2021 года, 10:29

В Пермском государственном национальном исследовательском университете была открыл стрельба. В результате погибло пять человек, ещё шесть пострадали. Об этом сообщает сайт news.ru.

Пять человек погибло в результате стрельбы в Пермском университете
Фото: vikiperm/vk.com

Обучающихся и педагогов закрылись в аудиториях, часть – выпрыгивали из окон. Стрелявшим из боевого ружья в ПГНИУ оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.

Сообщается, что перед произошедшим стреляющий оставил записку в социальных сетях, где отмечал, что его атака не является терактом и он не состоит в экстремистских организациях.

По словам Тимура, он давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия. Стрелок также рассказывал, как проходил врачей для получения лицензии.

На месте случившегося работал ОМОН. Стрелок ликвидирован.

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