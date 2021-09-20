Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

В новый созыв Псковского областного Собрания проходят шесть партий

20 сентября 2021 года, 09:36

По предварительным итогам выборов в Псковское областное Собрание депутатов по партийным спискам лидирует «Единая Россия», набравшая 41,75% голосов. Н автором месте КПРФ – 19,25%, «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» получили 9,36% голосов, «Яблоко» – 6,94%, а «Новые люди» – 6,45%. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов накануне сообщил о том, что Избирательная комиссия Псковской области справилась с нагрузкой. Об этом говорит минимально зафиксированный уровень жалоб. Из 60 жалоб обоснованными оказались 10. Вбросов бюллетеней не зафиксировано.

С 17 по 19 сентября в Псковской области проходили выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Новосокольническом и Куньинском и районах избиратели выбирали глав муниципалитетов. Итоговые результаты выборов подведут 21 сентября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

5 человек скончались от коронавируса за последние сутки в Псковской области
Проезд частично перекроют на перекрёстке улицы Ленина и площади Ленина в Пскове
Главы Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области были переизбраны
126 тысяч избирателей приняли участие в выборах в Псковской области
Пять человек погибло в результате стрельбы в Пермском университете
Пять партий проходят в Госдуму после проверки 72,29% бюллетеней
Антон Сергеев: В период избирательной кампании в псковских СМИ всё было ровно и спокойно
Псковский омбудсмен: Ни одной жалобы про карусели или вбросы у нас нет
Минимальное количество нарушений зафиксировано на выборах в России

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы-2021
Трехдневное голосование проходит в России 17-19 сентября 2021 года.
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках
Не районный масштаб

Политика / Выборы
17 сентября 18:11

Не районный масштаб

Как трехдневное голосование стартовало в муниципалитетах Псковской области?
Как псковские випы участвуют в голосовании?

Политика / Выборы
17 сентября 14:36

Как псковские випы участвуют в голосовании?