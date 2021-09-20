В новый созыв Псковского областного Собрания проходят шесть партий

По предварительным итогам выборов в Псковское областное Собрание депутатов по партийным спискам лидирует «Единая Россия», набравшая 41,75% голосов. Н автором месте КПРФ – 19,25%, «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» получили 9,36% голосов, «Яблоко» – 6,94%, а «Новые люди» – 6,45%. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов накануне сообщил о том, что Избирательная комиссия Псковской области справилась с нагрузкой. Об этом говорит минимально зафиксированный уровень жалоб. Из 60 жалоб обоснованными оказались 10. Вбросов бюллетеней не зафиксировано.

С 17 по 19 сентября в Псковской области проходили выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Новосокольническом и Куньинском и районах избиратели выбирали глав муниципалитетов. Итоговые результаты выборов подведут 21 сентября.