Пять партий проходят в Госдуму после проверки 72,29% бюллетеней

Пять партий проходят в Государственную думу после обработки 72,29% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Лидирует партия «Единая Россия», набравшая, 48,76% голосов. На втором месте КПРФ и их 20,17% голосов. ЛДПР на данный момент получили 7,64%, СРЗП — 7,41%, а «Новые люди» — 5,49%.

19 сентября в Псковской области завершились выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

В Новосокольническом и Куньинском районах выбирали глав муниципалитетов. Сейчас на избирательных участках ведется подсчёт голосов.