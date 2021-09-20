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Политика / Выборы

Пять партий проходят в Госдуму после проверки 72,29% бюллетеней

20 сентября 2021 года, 08:22

Пять партий проходят в Государственную думу после обработки 72,29% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Пять партий проходят в Госдуму после проверки 72,29% бюллетеней

Лидирует партия «Единая Россия», набравшая, 48,76% голосов. На втором месте КПРФ и их 20,17% голосов. ЛДПР на данный момент получили 7,64%, СРЗП — 7,41%, а «Новые люди» — 5,49%.

19 сентября в Псковской области завершились выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

В Новосокольническом и Куньинском районах выбирали глав муниципалитетов. Сейчас на избирательных участках ведется подсчёт голосов.

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