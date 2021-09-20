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Политика / Выборы

Антон Сергеев: В период избирательной кампании в псковских СМИ всё было ровно и спокойно

20 сентября 2021 года, 01:57

В СМИ Псковской области в период избирательной кампании всё было ровно и спокойно, заявил советник губернатора Антон Сергеев в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он отметил, что вбросы и фейки имели место в Телеграм-каналах и в социальной сети «ВКонтакте».

В то же время он обратил внимание на то, что кандидаты и партии, которые сделали ставку на ТikТok, никаких дивидендов не получили, поскольку эта сеть пока не пользуется популярностью у жителей Псковской области.

Говоря о дебатах, которые проводились в период избирательной кампании в регионе, Антон Сергеев назвал их скучными и вялыми. «На федералке что-то интересное было», - добавил он.

Кроме того, он выступил за развитие электронного голосования. «Мы же все ленивые - сел дома и проголосовал», - пояснил советник губернатора. 

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