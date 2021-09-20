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Политика / Выборы

Псковский омбудсмен: Ни одной жалобы про карусели или вбросы у нас нет

20 сентября 2021 года, 00:59

Ни одной жалобы про карусели и вбросы у нас нет», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он подчеркнул, что фундаментальных нарушений выявлено не было, лишь незначительные — не вызвали урну для голосования на дому, не оказалось в списках избирателей из-за смены адреса.

«Мы каждую ночь до 6 утра смотрели камеры. Никаких движений ни по урнам, ни по сейфам не было», - добавил Дмитрий Шахов.

Что касается явки, то, по его словам, поток избирателей был в пятницу, в субботу он снизился и вновь вырос во второй половине дня воскресенья. Дмитрий Шахов озвучил мнение псковичей, которые выступали за проведение одного дня голосования. «И наблюдателям тяжело три дня», - добавил омбудсмен.

Кроме того, он выступил за увеличение числа комплексов обработки избирательных бюллетеней. «Чем больше будет КОИБов, тем лучше будет всем», - считает Дмитрий Шахов. 

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