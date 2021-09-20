Минимальное количество нарушений зафиксировано на выборах в России

На выборах в России зафиксировали минимальное количество нарушений, пишут федеральные СМИ. По данным ЦИК РФ, недействительными признаны 8 тыс. 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны. В списке регионов, где будут аннулированы бюллетени, оказались Адыгея, Башкирия, Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия, Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и Москва.

В частности, результаты голосования частично аннулируют на одном из участков в Кемерове, где выявлен вброс бюллетеней. После аналогичного инцидента отстранён от должности председатель одного из УИКов в посёлке Клетня Брянской. Уволены также председатели комиссий, где зафиксировали вбросы, в Адыгее и Кемерской области.

А в Майкопе возбуждено уголовное дело по факту вброса бюллетеней, который зафиксировали наблюдатели.

Выборы в России проходили в течение трёх дней. По всей стране жители голосовали за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Для этого были открыты 96 тысяч избирательных участков.

За места в Госдуме боролись 14 партий, в составе списков кандидатов были 3 тыс. 812 человек. Таким образом, конкуренция была 17 человек на один мандат.

По результатам обработки 15,12% протоколов, у «Единой России» 41,25%. голосов, у КПРФ — 23,88%, у ЛДПР - 9,06%, у партии «Новые люди» - 7,3%, у «Справедливой России - За правду!» - 6,98%. Остальные партии набирают менее 5% голосов.

Результат «Новых людей» эксперты назвали сенсацией и отметили, что их результат доказывает - партии с актуальной повесткой и сильной командой способны легально стать частью политической системы страны.

За ходом голосования на выборах следили 500 тысяч человек - наблюдателей и общественных организаций. Это почти в два раза больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году.

Круглосуточное видеонаблюдение было организовано на 96% участков. Трансляцию с камер можно было посмотреть в общественных штабах в каждом из регионов.

Для обеспечения безопасности в период пандемии коронавируса на всех участках соблюдались противоэпидемиологические меры: велась теромометрия, выдавались выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Кроме того, было организовано разделение потоков голосующих, а также приняты меры для недопущения скопления людей. 65% членов избирательных комиссий по все стране прошли вакцинацию от коронавируса.