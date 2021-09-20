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Политика / Выборы

Котов: Рассчитываю, что будет избран ответственный состав Псковского облсобрания

20 сентября 2021 года, 00:08

Председатель Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва Александр Котов рассчитывает, что седьмой созыв будет ответственным и профессиональным. Об этом он заявил в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Котов: Рассчитываю, что будет избран ответственный состав Псковского облсобрания

Александр Котов выразил надежду, что в Собрании будут работать люди, способные взять ответственность по вопросам, которые встают перед регионом.

Говоря о результате «Единой России», от которой Александр Котов сам участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу, он отметил, что первые результаты говорят о победе партии. Он подчеркнул, что кандидаты от «Единой России» «добросовестно пропахали всю территорию» и такого количества встречи с избирателями как представили этой партии, не провёл никто.

Ранее, выступая в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, Александр Котов заявил, что конкуренция была и между партиями, и между кандидатами-одномандатниками. В целом же, подчеркнул он, избирательная кампания в Псковской области проходила спокойно.

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Комментарии

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Бабулечка
01:18 20.09.2021

Столько партий было притянуто на эти выборы, как никогда. Они и оттянули голоса от КПРФ. Но единая Россия ослабла, однозназно.

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