Котов: Рассчитываю, что будет избран ответственный состав Псковского облсобрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва Александр Котов рассчитывает, что седьмой созыв будет ответственным и профессиональным. Об этом он заявил в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Котов выразил надежду, что в Собрании будут работать люди, способные взять ответственность по вопросам, которые встают перед регионом.

Говоря о результате «Единой России», от которой Александр Котов сам участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу, он отметил, что первые результаты говорят о победе партии. Он подчеркнул, что кандидаты от «Единой России» «добросовестно пропахали всю территорию» и такого количества встречи с избирателями как представили этой партии, не провёл никто.

Ранее, выступая в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, Александр Котов заявил, что конкуренция была и между партиями, и между кандидатами-одномандатниками. В целом же, подчеркнул он, избирательная кампания в Псковской области проходила спокойно.