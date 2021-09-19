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Политика / Выборы

Ведерников: Избирательная кампания была конкурентной, но прошла чисто и легитимно

19 сентября 2021 года, 23:35

Избирательная кампания в Псковской области была конкурентной, но прошла число и легитимно, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он поздравил с окончанием избирательной кампании коллег, единомышленников, оппонентов.

Глава региона обратил внимание на то, что явка на выборах была достаточно высокой. «Это говорит о том, что люди в Псковской области не безразличны к тому, что происходит, а также к тому, что и как будет происходить. Это подтверждает легитимность системы. Население доверяет институту выборов», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что заканчиваются выборы и начинается новый период работы. Губернатор подчеркнул, что главная задача сейчас - несмотря на политическую принадлежность, найти компромисс, выйти на диалог, чтобы избиратели не разочаровались в сделанном выборе.

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