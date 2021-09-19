Фейковые жалобы зафиксировал общественный штаб на выборах в Псковской области

Фейковые жалобы поступали в ходе выборов в Псковской области в региональный общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами, сообщила его председатель, руководитель Общественной палаты области Наталья Горбачева в ходе «Ночи выборов», передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Это был наш первый опыт трёхдневного наблюдения», - отметила она и добавила, что было сложно отделять фейки от реальных обращений. Однако, на первой же стадии рассмотрения все фейки были ликвидированы.

По словам Натальи Горбачевой, за три дня работы штаба поступили 933 обращения. «Все они записаны в журнал и мы всё проанализируем вместе с облизбиркомом», -заверила она.

Руководитель штаба рассказала о жалобе женщины, которая уже в ходе трёхдневного голосования получила приглашение выборы 19 сентября от одной из партий за подписью кандидата. «Мы успокоили эту женщину», - сказала Наталья Горбачёва.