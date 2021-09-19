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Политика / Выборы

Михаил Ведерников о выборах: Кампания прошла без существенных нарушений

19 сентября 2021 года, 22:39

«Я доволен, потому что голосование и сама избирательная кампания в Псковской области», - заявил губернатор Михаил Ведерников в информационном центре Избирательной комиссии региона, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он отметил, что за весь период были выявлены только 32 нарушения и все они были незначительными. «Ни одного крупного, серьёзного нарушения не было», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников о выборах: Кампания прошла без существенных нарушений

По его словам, такие результаты говорят о профессиональной работе Избирательной комиссии Псковской области, высоком уровне избирателей, участников избирательного процесса.

Михаил Ведерников также обратил внимание на соблюдение всех санитарных требований и норм, которые введены в связи с пандемией коронавируса. «Мы полагаем, что выборы ни коим образом негативно не скажутся», - сказал глава региона. 

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