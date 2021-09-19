Михаил Ведерников о выборах: Кампания прошла без существенных нарушений

«Я доволен, потому что голосование и сама избирательная кампания в Псковской области», - заявил губернатор Михаил Ведерников в информационном центре Избирательной комиссии региона, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он отметил, что за весь период были выявлены только 32 нарушения и все они были незначительными. «Ни одного крупного, серьёзного нарушения не было», - заявил глава региона.