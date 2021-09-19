Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Окончательные итоги выборов в Псковской области подведут 21 сентября

19 сентября 2021 года, 22:25

Окончательные итоги выборов в Псковской области будут подведены 21 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава облизбиркома отметил, что подведение итогов начинается с выборов в Государственную Думу РФ. По его словам, первые результаты появятся во второй половине ночи 20 сентября, ближе к утру.

Игорь Сопов также подчеркнул, что из 60 поступивших в ходе выборов жалоб, только 10 были обоснованными. «Для нас важна легитимность и безопасность выборов», - заявил он. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников о выборах: Кампания прошла без существенных нарушений
Псковская область показывает второй в СЗФО результат по явке на выборах
12 случаев вбросов бюллетеней зафиксировано в восьми регионах РФ
Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли без вбросов бюллетеней
Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур
Более 40% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва
Бесплатный концерт музыки Шостаковича состоится в Пскове
Игорь Иванов: У тех, кто проголосовал на выборах, есть моральное право спрашивать с власти
31 год со дня основания исполняется Федерации Независимых Профсоюзов России

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы-2021
Трехдневное голосование проходит в России 17-19 сентября 2021 года.
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках
Не районный масштаб

Политика / Выборы
17 сентября 18:11

Не районный масштаб

Как трехдневное голосование стартовало в муниципалитетах Псковской области?
Как псковские випы участвуют в голосовании?

Политика / Выборы
17 сентября 14:36

Как псковские випы участвуют в голосовании?