Окончательные итоги выборов в Псковской области подведут 21 сентября

Окончательные итоги выборов в Псковской области будут подведены 21 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в ходе «Ночи выборов» 19 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава облизбиркома отметил, что подведение итогов начинается с выборов в Государственную Думу РФ. По его словам, первые результаты появятся во второй половине ночи 20 сентября, ближе к утру.

Игорь Сопов также подчеркнул, что из 60 поступивших в ходе выборов жалоб, только 10 были обоснованными. «Для нас важна легитимность и безопасность выборов», - заявил он.