Псковская область показывает второй в СЗФО результат по явке на выборах

Псковская область показывает второй в Северо-Западном федеральном округе результат по явке на выборах, сообщил губернатор Михаил Ведерников в информационном центре Избирательной комиссии региона, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор отметил, что высокий результат по явке был в регионе и при голосовании за поправки в Конституцию РФ.

Он подчеркнул, что такие данные говорят о зрелости гражданского общества в регионе. «Люди понимают, что происходит в стране, переживают и активно принимают участие в процессе», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что прогнозировал явку в 45%. По данным на 18:00, на выборах в Государственную Думу РФ она была около 42%, в Псковское областное Собрание — на процент ниже.

Говоря о трёхдневном голосовании, Михаил Ведерников отметил, что это была необходимость, чтобы развести потоки и люди могли проголосовать в удобное для себя время без угрозы для здоровья.