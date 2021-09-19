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Политика / Выборы

Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли без вбросов бюллетеней

19 сентября 2021 года, 20:25

В Псковской области не было вбросов бюллетеней. Об этом, подводя предварительные итоги трехдневного голосования, заявил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов, сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационно центра облизбиркома.

Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли без вбросов бюллетеней

Игорь Сопов подчеркнул, что Избирательная комиссия области справилась с нагрузкой, о чём свидетельствует минимально зафиксированный уровень жалоб. Всего были приняты 60 жалоб, из которых только 10 оказались обоснованными.

«Выборы прошли честно и легитимно», - заявил Игорь Сопов. Он отметил, что за ходом голосования следили 1 тыс. 462 наблюдателя, три международных эксперта, один международный наблюдатель. Председатель облизбиркома напомнил и о возможности контролировать ситуацию на участках при помощи камер видеонаблюдения, которые работали круглосуточно.

Вбросы бюллетеней были зафиксированы в восьми регионах страны, в том числе в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Всего — 12 фактов. Как заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, главы участковых комиссий, где были выявлены такие нарушения, уволены.

Голосование на сентябрьских выборах началось 17 сентября, завершилось оно в 20:00 19 сентября. В Псковской области жители выбирали депутатов Государственной Думы РФ и регионального парламента. Также в ряде районов прошли муниципальные выборы. 

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