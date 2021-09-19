Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли без вбросов бюллетеней

В Псковской области не было вбросов бюллетеней. Об этом, подводя предварительные итоги трехдневного голосования, заявил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов, сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационно центра облизбиркома.

Игорь Сопов подчеркнул, что Избирательная комиссия области справилась с нагрузкой, о чём свидетельствует минимально зафиксированный уровень жалоб. Всего были приняты 60 жалоб, из которых только 10 оказались обоснованными.

«Выборы прошли честно и легитимно», - заявил Игорь Сопов. Он отметил, что за ходом голосования следили 1 тыс. 462 наблюдателя, три международных эксперта, один международный наблюдатель. Председатель облизбиркома напомнил и о возможности контролировать ситуацию на участках при помощи камер видеонаблюдения, которые работали круглосуточно.

Вбросы бюллетеней были зафиксированы в восьми регионах страны, в том числе в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Всего — 12 фактов. Как заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, главы участковых комиссий, где были выявлены такие нарушения, уволены.

Голосование на сентябрьских выборах началось 17 сентября, завершилось оно в 20:00 19 сентября. В Псковской области жители выбирали депутатов Государственной Думы РФ и регионального парламента. Также в ряде районов прошли муниципальные выборы.