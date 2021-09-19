12 случаев вбросов бюллетеней зафиксировано в восьми регионах РФ

12 случаев вброса бюллетеней зафиксировали в восьми регионах России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Такие нарушения были выявлены в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях

По словам председателя Центризбиркома, на 17:30 по разным причинам были признаны недействительными 8 тыс. 539 бюллетеней на 54 избирательных участках в 17 регионах страны. Она заметила, что это не окончательная цифра.

В Псковской области фактов вброса бюллетеней не выявлено, заявил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов, подводя итоги голосования, передаёт корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома. При этом жалоб зафиксировали всего 60, а обоснованными оказались лишь 10.