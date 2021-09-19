Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

12 случаев вбросов бюллетеней зафиксировано в восьми регионах РФ

19 сентября 2021 года, 20:47

12 случаев вброса бюллетеней зафиксировали в восьми регионах России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Такие нарушения были выявлены в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях

По словам председателя Центризбиркома, на 17:30 по разным причинам были признаны недействительными 8 тыс. 539 бюллетеней на 54 избирательных участках в 17 регионах страны. Она заметила, что это не окончательная цифра.

В Псковской области фактов вброса бюллетеней не выявлено, заявил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов, подводя итоги голосования, передаёт корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома. При этом жалоб зафиксировали всего 60, а обоснованными оказались лишь 10.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников о выборах: Кампания прошла без существенных нарушений
Окончательные итоги выборов в Псковской области подведут 21 сентября
Псковская область показывает второй в СЗФО результат по явке на выборах
Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли без вбросов бюллетеней
Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур
Более 40% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва
Бесплатный концерт музыки Шостаковича состоится в Пскове
Игорь Иванов: У тех, кто проголосовал на выборах, есть моральное право спрашивать с власти
31 год со дня основания исполняется Федерации Независимых Профсоюзов России

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы-2021
Трехдневное голосование проходит в России 17-19 сентября 2021 года.
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках
Не районный масштаб

Политика / Выборы
17 сентября 18:11

Не районный масштаб

Как трехдневное голосование стартовало в муниципалитетах Псковской области?
Как псковские випы участвуют в голосовании?

Политика / Выборы
17 сентября 14:36

Как псковские випы участвуют в голосовании?