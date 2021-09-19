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Политика / Выборы

Более 40% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

19 сентября 2021 года, 18:50

В единый день голосования, 19 сентября, на 18.00 явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 40,92%, сообщает Избирательная комиссия региона.

Явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 41,95%, по выборам главы Новосокольнического района – 43,92%, по выборам главы Куньинского района – 54,99%.

Напомним, 19 сентября проходит третий и основной день голосования. На территории Псковской области открыты 609 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00.

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