Более 40% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

В единый день голосования, 19 сентября, на 18.00 явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 40,92%, сообщает Избирательная комиссия региона.

Явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 41,95%, по выборам главы Новосокольнического района – 43,92%, по выборам главы Куньинского района – 54,99%.

Напомним, 19 сентября проходит третий и основной день голосования. На территории Псковской области открыты 609 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00.