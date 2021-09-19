Бесплатный концерт музыки Шостаковича состоится в Пскове

22 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт произведений Дмитрия Шостаковича, сообщается на сайте учреждения.

Музыкальный вечер «Симфония души» пройдет в актовом зале библиотеки. Мероприятие состоится в формате лекции-концерта. Начало запланировано на 15.00.

В рамках вечера студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова исполнят произведения известного композитора XX века. Кроме того, гости музыкального вечера перед концертом смогут посетить выставку памяти Дмитрия Шостаковича.

Ведущей лекции-концерта выступит музыковед Ирина Сидякова, информационное сопровождение – Анастасия Михеева.

Музыкальный вечер пройдет в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в связи с исполняющимся в 2022 г. 100-летием Московской государственной академической филармонии.

Вход на мероприятие свободный. Использование средств индивидуальной защиты в период нахождение в учреждении – обязательно.