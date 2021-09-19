Александр Нестерук: Выборы в Псковской области проходят при соблюдении всех санитарных мер защиты

Избирательная кампания в Псковской области проходит при соблюдении всех санитарных мер защиты, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, сообщает региональная Избирательная комиссия.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области отметил, что средства индивидуальной защиты закупили в большом количестве. Кроме того, он подчеркнул, что также был принят ряд мер, позволивших сделать избирательный процесс максимально безопасным как для граждан, участвующих в нём, так и для самих организаторов.

«Мы отслеживаем ситуацию с организацией выборов в районах. Ситуация нормальная, все условия созданы», – сообщил Александр Нестерук.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, эти выборы, как и два предыдущих предвыборных сезона, проходят в условиях повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса.

«Все избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами для обработки помещений и поверхности. Соблюдаются строгие регламенты работы и санитарное расстояние 1,5 м. Опыт работы уже есть, следуем ему», – подчеркнул председатель облизбиркома.