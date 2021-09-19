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Политика / Выборы

Александр Нестерук: Выборы в Псковской области проходят при соблюдении всех санитарных мер защиты

19 сентября 2021 года, 16:26

Избирательная кампания в Псковской области проходит при соблюдении всех санитарных мер защиты, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, сообщает региональная Избирательная комиссия.

Александр Нестерук: Выборы в Псковской области проходят при соблюдении всех санитарных мер защиты

Фото Андрея Степанова

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области отметил, что средства индивидуальной защиты закупили в большом количестве. Кроме того, он подчеркнул, что также был принят ряд мер, позволивших сделать избирательный процесс максимально безопасным как для граждан, участвующих в нём, так и для самих организаторов.

«Мы отслеживаем ситуацию с организацией выборов в районах. Ситуация нормальная, все условия созданы», – сообщил Александр Нестерук.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, эти выборы, как и два предыдущих предвыборных сезона, проходят в условиях повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса.

«Все избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами для обработки помещений и поверхности. Соблюдаются строгие регламенты работы и санитарное расстояние 1,5 м. Опыт работы уже есть, следуем ему», – подчеркнул председатель облизбиркома.

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