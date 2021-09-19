Более 2800 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области

2 тыс. 811 человек ревакцинировались от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки привились 219 человек, вторым компонентом – 224. Ревакцинировались 23 жителя региона. Всего с начала вакцинации первым компонентом привились 181 тыс. 224 псковича, вторым – 167 тыс. 260.

Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,7%.

«Только массовая вакцинация поможет избежать ужесточения противовирусных ограничений. Это в интересах каждого из нас!» – заключил глава региона.