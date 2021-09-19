Более 120 человек заболели коронавирусом в Псковской области

За прошедшие сутки, 18 сентября, в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились еще 123 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

42 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Пскове (всего 16 тыс. 961). В Великих Луках заболел 31 человек (всего 7 тыс. 965).

17 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией в Псковском районе (всего 3 тыс. 986), семь – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 201), шесть – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 153). Четыре новых случая выявлены в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 308), три – в Островском районе (всего 2 тыс. 246). По два человека заболели в Порховском (всего 1 тыс. 471), Опочецком (всего 1 тыс. 311), Печорском (всего 888), Новоржевском (всего 688) и Усвятском (всего 316) районах. По одному новому случаю зафиксированы в Гдовском (всего 776), Стругокрасненском (всего 635) и Пушкиногорском (всего 578) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 48 тыс. 808 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 42 тыс. 237, в том числе 83 за минувший день. Умерли – 739, из них 4 за прошедшие сутки. На данный момент проведено 525 тыс. 654 исследования на коронавирусную инфекцию. 1 тыс. 458 – за 18 сентября.

«Динами заболеваемости растет не только в регионе, но и в целом по стране. Берегите себя и своих близких!» – подчеркнул Михаил Ведерников.