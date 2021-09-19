Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 120 человек заболели коронавирусом в Псковской области

19 сентября 2021 года, 13:42

За прошедшие сутки, 18 сентября, в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились еще 123 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

42 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Пскове (всего 16 тыс. 961). В Великих Луках заболел 31 человек (всего 7 тыс. 965).

17 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией в Псковском районе (всего 3 тыс. 986), семь – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 201), шесть – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 153). Четыре новых случая выявлены в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 308), три – в Островском районе (всего 2 тыс. 246). По два человека заболели в Порховском (всего 1 тыс. 471), Опочецком (всего 1 тыс. 311), Печорском (всего 888), Новоржевском (всего 688) и Усвятском (всего 316) районах. По одному новому случаю зафиксированы в Гдовском (всего 776), Стругокрасненском (всего 635) и Пушкиногорском (всего 578) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 48 тыс. 808 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 42 тыс. 237, в том числе 83 за минувший день. Умерли – 739, из них 4 за прошедшие сутки. На данный момент проведено 525 тыс. 654 исследования на коронавирусную инфекцию. 1 тыс. 458 – за 18 сентября.

«Динами заболеваемости растет не только в регионе, но и в целом по стране. Берегите себя и своих близких!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Игорь Иванов: У тех, кто проголосовал на выборах, есть моральное право спрашивать с власти
31 год со дня основания исполняется Федерации Независимых Профсоюзов России
Александр Нестерук: Выборы в Псковской области проходят при соблюдении всех санитарных мер защиты
37,85% составила явка по выборам депутатов Госдумы в Псковской области на 15 часов
Более 2800 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области
С 20 сентября Изборская крепость будет работать по новому графику
На Камчатке и Чукотке приступили к подсчету голосов
Явка по выборам депутатов Госдумы в Псковской области на 12 часов составила 32,5%
В Пскове отремонтировали два перекрестка

Комментарии

Авторизация
No comments
Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба