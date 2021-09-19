Явка по выборам депутатов Госдумы в Псковской области на 12 часов составила 32,5%

В основной день, 19 сентября, на 12.00 явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 32,5%, сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

Явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 31,57%, по выборам главы Новосокольнического района — 35,66%, по выборам главы Куньинского района — 46,56%.

Напомним, 19 сентября проходит третий и основной день голосования. На территории Псковской области открыты 609 избирательных участков, которые будут работать до 20.00.