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Политика / Выборы

Явка по выборам депутатов Госдумы в Псковской области на 12 часов составила 32,5%

19 сентября 2021 года, 12:44

В основной день, 19 сентября, на 12.00 явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 32,5%, сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

Явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 31,57%, по выборам главы Новосокольнического района — 35,66%, по выборам главы Куньинского района — 46,56%.

Напомним, 19 сентября проходит третий и основной день голосования. На территории Псковской области открыты 609 избирательных участков, которые будут работать до 20.00.

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