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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове отремонтировали два перекрестка

19 сентября 2021 года, 12:11

В Пскове отремонтировали два перекрестка, на которые поступало большое количество обращений: пересечения ул. Леона Поземского и ул. Алмазной, а также ул. Леона Поземского и ул. Ипподромной. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

В Пскове отремонтировали два перекрестка

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«На вышеуказанных перекрестках сделали полноценный ямочный ремонт картами», – отметил Борис Елкин.

В Пскове отремонтировали два перекрестка

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Также и.п. главы городской администрации сообщил, что 18 сентября асфальтобетонной крошкой подсыпали улицу Александра Невского.

В Пскове отремонтировали два перекрестка

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Данное решение временное, сейчас на сайте закупок опубликован аукцион на ремонт вышеуказанной улицы, со сроком реализации в 2022 году. Если позволят погодные условия, то рассмотрим возможность выполнения работ в текущем году», – подчеркнул Борис Елкин.

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