В Пскове отремонтировали два перекрестка, на которые поступало большое количество обращений: пересечения ул. Леона Поземского и ул. Алмазной, а также ул. Леона Поземского и ул. Ипподромной. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.