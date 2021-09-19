В Пскове отремонтировали два перекрестка, на которые поступало большое количество обращений: пересечения ул. Леона Поземского и ул. Алмазной, а также ул. Леона Поземского и ул. Ипподромной. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.
Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
«На вышеуказанных перекрестках сделали полноценный ямочный ремонт картами», – отметил Борис Елкин.
Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
Также и.п. главы городской администрации сообщил, что 18 сентября асфальтобетонной крошкой подсыпали улицу Александра Невского.
Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
«Данное решение временное, сейчас на сайте закупок опубликован аукцион на ремонт вышеуказанной улицы, со сроком реализации в 2022 году. Если позволят погодные условия, то рассмотрим возможность выполнения работ в текущем году», – подчеркнул Борис Елкин.