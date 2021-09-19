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Общество

До 13 градусов тепла и небольшой дождь ожидают жителей Псковской области 19 сентября

19 сентября 2021 года, 10:12

19 сентября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 13 градусов тепла и небольшой дождь ожидают жителей Псковской области 19 сентября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Днём в большинстве районов пройдут небольшие дожди. На юге области ожидаются умеренные осадки. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове прогнозируется облачная погода с прояснениями, вечером и ночью ожидается кратковременный дождь. Днём воздух прогреется до +10…+12 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

В Великих Луках ожидаются дожди. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+10 градусов. Ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов.

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