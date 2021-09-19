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Политика / Выборы

Финальный день сентябрьских выборов проходит в Псковской области

19 сентября 2021 года, 09:49

В Псковской области 19 сентября проходит финальный день голосования на сентябрьских выборах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

Финальный день сентябрьских выборов проходит в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Избирательные участки будут открыты до 20:00. Всего их в регионе 609.

Жители Псковской области голосуют за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районе проходят выборы глав муниципалитетов, в Пустошке, Новоржеве и Торошинской волости Псковского района — довыборы депутатов местных собраний.

По данным на 20:00 18 сентября, явка на выборах в Государственную Думу в Псковской области составила 28,18%, в региональный парламент — 27,25%. Всего в регионе зарегистрированы более 518 тыс. избирателей.

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