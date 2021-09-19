Финальный день сентябрьских выборов проходит в Псковской области

В Псковской области 19 сентября проходит финальный день голосования на сентябрьских выборах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. Всего их в регионе 609.

Жители Псковской области голосуют за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районе проходят выборы глав муниципалитетов, в Пустошке, Новоржеве и Торошинской волости Псковского района — довыборы депутатов местных собраний.

По данным на 20:00 18 сентября, явка на выборах в Государственную Думу в Псковской области составила 28,18%, в региональный парламент — 27,25%. Всего в регионе зарегистрированы более 518 тыс. избирателей.