27,25% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

Во второй день, 18 сентября, на 20.00 явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 27,25%, сообщает Избирательная комиссия региона.

По итогам второго дня голосования, явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 28,18%, по выборам главы Новосокольнического района — 29,18%, по выборам главы Куньинского района — 39,08%.

Напомним, на данный момент на территории Псковской области открыто более 600 избирательных участков. Голосование в этом году проходит в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.