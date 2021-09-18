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Политика / Выборы

Международный наблюдатель из Таджикистана прокомментировал выборный процесс в Псковской области

18 сентября 2021 года, 19:52

Выборы в Псковской области прокомментировал международный наблюдатель из Таджикистана, сообщает Псковское агентство информации.

Заместитель Генерального секретаря межпарламентской ассамблеи СНГ, уполномоченный представитель парламента республики Таджикистан Сафарзода Бахтовар Амирали, выступающий международным наблюдателем в Псковской области, 18 сентября посетил Территориальную избирательную комиссию Бежаницкого района и участковые избирательные комиссии.

Международный наблюдатель из Таджикистана прокомментировал выборный процесс в Псковской области

Фото: Псковское агентство информации

После посещения избирательных участков он прокомментировал ход избирательной кампании и поделился впечатлением о проходящих выборах. Бахтовар Амирали отметил:

«Миссия наблюдателей СНГ в составе 25 наблюдателей была сформирована по приглашению Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Нам представилась честь быть ответственными за Псковскую область в качестве международного наблюдателя. Сегодня в Псковской области мы посетили 3 участка в Новоржевском районе и 4 – в Бежаницком районе. В общем, впечатление такое, что выборный процесс идет в рамках закона и международного стандарта избирательных прав, с соблюдением демократических норм.

Хочется пожелать российскому народу мира, согласия, провести выборы в спокойной атмосфере, чтобы сформировались такие важные органы, как государственная Дума Российской Федерации и законодательный орган Псковской области - Псковское областное собрание Депутатов.

Желаем россиянам счастья, благополучия и развития!»

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