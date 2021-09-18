Международный наблюдатель из Таджикистана прокомментировал выборный процесс в Псковской области

После посещения избирательных участков он прокомментировал ход избирательной кампании и поделился впечатлением о проходящих выборах. Бахтовар Амирали отметил:

«Миссия наблюдателей СНГ в составе 25 наблюдателей была сформирована по приглашению Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Нам представилась честь быть ответственными за Псковскую область в качестве международного наблюдателя. Сегодня в Псковской области мы посетили 3 участка в Новоржевском районе и 4 – в Бежаницком районе. В общем, впечатление такое, что выборный процесс идет в рамках закона и международного стандарта избирательных прав, с соблюдением демократических норм.

Хочется пожелать российскому народу мира, согласия, провести выборы в спокойной атмосфере, чтобы сформировались такие важные органы, как государственная Дума Российской Федерации и законодательный орган Псковской области - Псковское областное собрание Депутатов.

Желаем россиянам счастья, благополучия и развития!»