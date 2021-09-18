В Псковской области введен в эксплуатацию самый крупный объект «дорожного» нацпроекта

Самый крупный объект дорожного нацпроекта введен в эксплуатацию в Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



Этим объектом выступили два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе. Их протяженность составила 22,2 км. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был заменен асфальт на проезжей части, площадь которой составила более 178 тыс. кв. метров. Ремонт производился с использованием смесей по новому ГОСТу. Также было укреплено около 89 тыс. кв. метров обочины и выполнена планировка свыше 111 тыс. кв. метров кюветов и откосов.



В процессе работ были обустроены 12 автобусных остановок с пандусами и тротуарами, поставлено 1600 сигнальных столбиков, которые помогут обеспечить безопасность дорожного движения, и установлены восемь скамеек и урн. Кроме того, был отремонтирован мост через реку Тороховку.