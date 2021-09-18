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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области введен в эксплуатацию самый крупный объект «дорожного» нацпроекта

18 сентября 2021 года, 19:14

Самый крупный объект дорожного нацпроекта введен в эксплуатацию в Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Псковской области введен в эксплуатацию самый крупный объект «дорожного» нацпроекта

Фото: Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Этим объектом выступили два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе. Их протяженность составила 22,2 км.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был заменен асфальт на проезжей части, площадь которой составила более 178 тыс. кв. метров. Ремонт производился с использованием смесей по новому ГОСТу. Также было укреплено около 89 тыс. кв. метров обочины и выполнена планировка свыше 111 тыс. кв. метров кюветов и откосов.

В Псковской области введен в эксплуатацию самый крупный объект «дорожного» нацпроекта

Фото: Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В процессе работ были обустроены 12 автобусных остановок с пандусами и тротуарами, поставлено 1600 сигнальных столбиков, которые помогут обеспечить безопасность дорожного движения, и установлены восемь скамеек и урн. Кроме того, был отремонтирован мост через реку Тороховку.

В Псковской области введен в эксплуатацию самый крупный объект «дорожного» нацпроекта

Фото: Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Финансирование проекта – более 432 млн рублей – производилось из областного бюджета.

Как отметил глава региона, в скором времени завершится конкурс на ремонт еще трёх участков автодороги трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. «К 2024 году она будет полностью обновлена и станет полноценным дублёром федеральной трассы №Р23», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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