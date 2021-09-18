Печорский район посетили международные эксперты

Эксперты из Новой Зеландии, Германии и Испании посетили избирательные участки №181, №184 и №185, где им рассказали о процессе выборов и количестве избирателей. После посещения каждого пункта, зарубежные гости заполняли анкеты, в которых оценивали работу участковой комиссии.

Международный эксперт из Германии Стэфен Бруно Шаллер оценил представительство политических партий в составе участковых избирательных комиссий, которое, по его словам, было на высоком уровне.

«Был приятно удивлён, когда узнал, что на одном из избирательных участков есть даже выезды в медучреждение, чтобы болеющие люди смогли выразить свою волю», — отметил Стэфен Бруно Шаллер.

А иностранный эксперт из Новой Зеландии Грегори Саймонс подчеркнул, что не обнаружил нарушений в процессе выборов.

«Заметно, что выборы в Печорском районе проходят прозрачно и честно. Удаётся обеспечить доступность голосования для каждого избирателя», – пояснил Грегори Саймонс.