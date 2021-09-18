Печорский район посетили международные эксперты

18 сентября международные эксперты посетили избирательные участки Печорского района, сообщает Псковское агентство информации.
Эксперты из Новой Зеландии, Германии и Испании посетили избирательные участки №181, №184 и №185, где им рассказали о процессе выборов и количестве избирателей. После посещения каждого пункта, зарубежные гости заполняли анкеты, в которых оценивали работу участковой комиссии.
Фото Псковского агентства информации
Международный эксперт из Германии Стэфен Бруно Шаллер оценил представительство политических партий в составе участковых избирательных комиссий, которое, по его словам, было на высоком уровне.
«Был приятно удивлён, когда узнал, что на одном из избирательных участков есть даже выезды в медучреждение, чтобы болеющие люди смогли выразить свою волю», — отметил Стэфен Бруно Шаллер.
А иностранный эксперт из Новой Зеландии Грегори Саймонс подчеркнул, что не обнаружил нарушений в процессе выборов.
«Заметно, что выборы в Печорском районе проходят прозрачно и честно. Удаётся обеспечить доступность голосования для каждого избирателя», – пояснил Грегори Саймонс.
Фото Псковского агентства информации
Международный эксперт из Испании Фернандо Морагон поделился, что в составе избиркомов увидел представителей всех политических партий.
«Понятно, что более крупные партии имеют большее представительство. Такое наблюдается во всех странах. Это естественное положение дел. В разговорах с наблюдателями на участках удалось выяснить, что нарушений зафиксировано не было», – отметил эксперт.
На избирательных участках Печорского района иностранные эксперты интересовались различными вопросами избирательного процесса. Также в рамках поездки им провели экскурсию по районному центру культуры и Печорской гимназии.
Ранее международные эксперты посетили региональный Центр общественного наблюдения в Пскове.