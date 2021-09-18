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Происшествия / ДТП

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Пскове

18 сентября 2021 года, 18:20

Автобусную остановку в Пскове протаранила иномарка. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Пскове

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Авария произошла 18 сентября в 13.00 у Псковского кремля на площади Ленина, 1. По предварительной информации, в результате столкновения с другим транспортным средством, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, протаранил остановку общественного транспорта и торговый павильон.

Как сообщает «Псковская сводка», в момент аварии на автобусной остановке было много людей. Однако никто не пострадал.

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