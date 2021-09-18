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Политика / Выборы

На выборах в Псковской области задействованы более 170 волонтеров

18 сентября 2021 года, 17:32

Более 170 волонтеров задействованы при проведении выборов, сообщает в свой группе «ВКонтакте» Избирательная комиссия региона.

На выборах в Псковской области задействованы более 170 волонтеров

Фото Избирательной комиссии Псковской области

О количестве волонтёров, помогающих на выборах в регионе, проинформировала руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева в информационном центре облизбиркома. 

Так, на 56 избирательных участках задействованы 168 добровольцев. Они помогают маломобильным гражданам, дежуря посменно.

Как отметила Алеся Михачева, данная категория граждан приходит на избирательные участки к определенному времени. Волонтеры помогают им добраться к месту голосования и соблюдать масочный режим. Также они помогают работникам избирательных комиссий и задействованы в работе Штаба общественного наблюдения. Ежедневно они следят за соблюдением масочного режима и измеряют температуру.

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