На выборах в Псковской области задействованы более 170 волонтеров

Более 170 волонтеров задействованы при проведении выборов, сообщает в свой группе «ВКонтакте» Избирательная комиссия региона.

О количестве волонтёров, помогающих на выборах в регионе, проинформировала руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева в информационном центре облизбиркома.

Так, на 56 избирательных участках задействованы 168 добровольцев. Они помогают маломобильным гражданам, дежуря посменно.

Как отметила Алеся Михачева, данная категория граждан приходит на избирательные участки к определенному времени. Волонтеры помогают им добраться к месту голосования и соблюдать масочный режим. Также они помогают работникам избирательных комиссий и задействованы в работе Штаба общественного наблюдения. Ежедневно они следят за соблюдением масочного режима и измеряют температуру.