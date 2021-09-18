181 тысяча жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

На данный момент в Псковской области 181 тыс. 005 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 17 сентября, первым компонентом вакцинировались 316 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 167 тыс. 036 человек, в том числе 630 за минувшие сутки. Ревакцинировано 2788 жителей региона, из которых 120 – за прошедшие 24 часа.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 76,6%.

«Динамика заболеваемости ожидаемо растет – защитите себя и своих близких, запишитесь на вакцинацию», – отметил Михаил Ведерников.