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Общество

181 тысяча жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

18 сентября 2021 года, 16:35

На данный момент в Псковской области 181 тыс. 005 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 17 сентября, первым компонентом вакцинировались 316 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 167 тыс. 036 человек, в том числе 630 за минувшие сутки. Ревакцинировано 2788 жителей региона, из которых 120 – за прошедшие 24 часа.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 76,6%.

«Динамика заболеваемости ожидаемо растет – защитите себя и своих близких, запишитесь на вакцинацию», – отметил Михаил Ведерников.

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