Центр общественного наблюдения Псковской области посетили иностранные эксперты

Иностранные эксперты ознакомились с работой Центра общественного наблюдения Псковской области в субботу, 18 сентября. Об этом сообщает Псковское агентство информации. В псковский Центр общественного наблюдения за выборами приехали Фернандо Морагон (Испания), Стэфен Бруно Шаллер (Германия) и Грегори Саймонс (Новая Зеландия).



В рамках ознакомления председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва рассказала экспертам о работе центра. Она отметила, что прямое наблюдение на региональных выборах осуществляется на 50% избирательных участков, на всех остальных пунктах идёт запись. «72 часа осуществляем наблюдение, если видим проблему, то немедленно связываемся с участком, выясняем, в чём дело», – подчеркнула председатель региональной Общественной палаты. Наталья Горбачёва также уточнила, что камеры на избирательных пунктах не направлены на места голосования, чтобы не фиксировать выбор конкретного избирателя.



Присутствующие международные эксперты, в свою очередь, отметили, что онлайн-камеры были на всех участках, которые они посетили. Никаких других записывающих устройств обнаружено не было. Также они обратили внимание на то, что на всех избирательных пунктах присутствуют наблюдатели от партий и кандидатов, в целом, по одному-два на участок. «Что касается общественного наблюдения, то, конечно, это тема с подвохом, потому что никогда невозможно достичь совершенства, постоянно что-то меняется», – подчеркнул Грегори Саймонс, международный эксперт из Новой Зеландии.



Стэфен Бруно Шаллер из Германии отметил, что онлайн-наблюдение за выборами позволяет сделать их прозрачными и понятными. Он подчеркнул, что в Германии такое сделать невозможно из-за проблем с защитой данных.



Международный эксперт из Испании Фернандо Морагон отметил, что видеонаблюдение на выборах в России – это современные технологические новации. По его словам, похожего нет не только в Испании, но и в странах Европы. «В России очень развита система общественного наблюдения. Это здорово, что в такой молодой стране, демократии, как Россия, такое есть. При этом в старых демократиях процесс становится всё более закрытым, о чём свидетельствуют последние выборы в США», – поделился международный эксперт.