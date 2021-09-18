Центр общественного наблюдения Псковской области посетили иностранные эксперты

Иностранные эксперты ознакомились с работой Центра общественного наблюдения Псковской области в субботу, 18 сентября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
В псковский Центр общественного наблюдения за выборами приехали Фернандо Морагон (Испания), Стэфен Бруно Шаллер (Германия) и Грегори Саймонс (Новая Зеландия).
Фото Псковского агентства информации
В рамках ознакомления председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва рассказала экспертам о работе центра. Она отметила, что прямое наблюдение на региональных выборах осуществляется на 50% избирательных участков, на всех остальных пунктах идёт запись.
«72 часа осуществляем наблюдение, если видим проблему, то немедленно связываемся с участком, выясняем, в чём дело», – подчеркнула председатель региональной Общественной палаты.
Наталья Горбачёва также уточнила, что камеры на избирательных пунктах не направлены на места голосования, чтобы не фиксировать выбор конкретного избирателя.
Фото Псковского агентства информации
Присутствующие международные эксперты, в свою очередь, отметили, что онлайн-камеры были на всех участках, которые они посетили. Никаких других записывающих устройств обнаружено не было. Также они обратили внимание на то, что на всех избирательных пунктах присутствуют наблюдатели от партий и кандидатов, в целом, по одному-два на участок.
«Что касается общественного наблюдения, то, конечно, это тема с подвохом, потому что никогда невозможно достичь совершенства, постоянно что-то меняется», – подчеркнул Грегори Саймонс, международный эксперт из Новой Зеландии.
Грегори Саймонс – международный эксперт из Новой Зеландии
Фото Псковского агентства информации
Стэфен Бруно Шаллер из Германии отметил, что онлайн-наблюдение за выборами позволяет сделать их прозрачными и понятными. Он подчеркнул, что в Германии такое сделать невозможно из-за проблем с защитой данных.
Стэфен Бруно Шаллер – международный эксперт из Германии
Фото Псковского агентства информации
Международный эксперт из Испании Фернандо Морагон отметил, что видеонаблюдение на выборах в России – это современные технологические новации. По его словам, похожего нет не только в Испании, но и в странах Европы.
«В России очень развита система общественного наблюдения. Это здорово, что в такой молодой стране, демократии, как Россия, такое есть. При этом в старых демократиях процесс становится всё более закрытым, о чём свидетельствуют последние выборы в США», – поделился международный эксперт.
Фернандо Морагон – международный эксперт из Испании
Фото Псковского агентства информации
За работой региональных УИК в режиме онлайн-наблюдения в Центре общественного наблюдения за выборами могут посмотреть представители партий, аккредитованные на выборах журналисты и любой гражданин. Он оборудован 10 персональными местами для трансляции видео с участков.
В Центре общественного наблюдения за выборами работает телефон горячей линии – 8 (8112) 72-16-10.