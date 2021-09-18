Еще 117 человек заболели коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 17 сентября, в Псковской области выявили еще 117 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках коронавирусом заболели еще 34 человек (всего 7 тыс. 934), в Пскове – 23 (всего 16 тыс. 919).

Девять новых случаев выявили в Великолукском районе (всего 1 тыс. 194), по восемь – в Псковском (всего 3 тыс. 969), Островском (всего 2 тыс. 243) и Стругокрасненском (всего 634) районах. Шесть человек заразились коронавирусом в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 304). По три новых случая зафиксировали в Печорском (всего 886) и Новоржевском (всего 686) районах, по два – в Дедовичском (всего 1 тыс. 147), Бежаницком (всего 520) и Локнянском (всего 338) районах. По одному человеку заболели в Порховском (всего 1 тыс. 469), Опочецком (всего 1 тыс. 309), Себежском (всего 822), Гдовском (всего 775), Пушкиногорском (всего 577), Пыталовском (всего 563), Палкинском (всего 508), Красногородском (всего 440) и Усвятском (всего 314).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 48 тыс. 685 человек, выздоровели – 42 тыс. 154, в том числе 134 за прошедшие сутки. Умерли – 735, из которых 5 – за 17 сентября. Всего проведено 524 тыс. 196 исследований на COVID-19. 1 тыс. 846 – за минувшие 24 часа.

Ранее стало известно об обнаружении нового очага коронавируса в Новоржевском доме-интернате.